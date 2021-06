União Europeia planeja suspender regras de quarentena para viajantes a partir de 1º de julho

Com as taxas de infecção em uma trajetória descendente em todo o bloco, a União Europeia tenta unificar as medidas relacionadas à viagem em todos os seus países-membros edit

247- A Comissão Europeia propôs nesta segunda-feira, 31, a suspensão da exigência de quarentena para pessoas que viajem entre os países do bloco a partir do dia 1º de julho. O esquema envolveria uso de passaportes digitais de vacinação e certificados de saúde. Com a chegada do verão, o acordo busca unificar procedimentos e facilitar o ingresso em países dependentes do turismo, como Itália e Grécia. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

Cidadãos europeus poderão transitar entre os países do bloco portando o passaporte digital de vacinação da União Europeia (UE), que passará a ser emitido nesta terça-feira, 1. A partir do dia 1º de julho, todos os países do bloco serão obrigados a aceitar o documento como prova de imunização.

Pessoas que ainda não tiverem sido vacinadas poderão evitar a quarentena se apresentarem um teste negativo emitido até 72 (PCR) e 48 (testes rápidos) horas antes da viagem. Documentos que comprovem recuperação recente da doença também serão aceitos.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.