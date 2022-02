União Europeia pretende congelar bens de Putin e Lavrov

As medidas fariam parte da terceira rodada de sanções contra o líder russo após a invasão à Ucrânia, na madrugada dessa quinta-feira (24/2) edit

Metrópoles - A União Europeia (UE) pretende congelar bens do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e do ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov, como parte da terceira rodada de sanções que serão impostas a Moscou em resposta à invasão da Ucrânia.

A informação foi revelada por uma autoridade do bloco sob anonimato à agência Reuters. A decisão teria sido tomada na reunião dessa quinta-feira (24/2), em Bruxelas, mas ainda não há detalhes sobre quando as novas sanções serão decretadas.

A intenção é congelar os ativos mantidos na Europa por Putin e Lavrov, além de outras sanções que afetariam ainda mais os setores financeiro e energético da Rússia.

Leia a íntegra no Metrópoles .

