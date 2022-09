União Europeia prevê 'invernos difíceis' na Europa, e FMI cita possível 'agitação social'

Apoie o 247

Sputnik - Nesta quarta-feira (14), autoridades da União Europeia (UE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI) fizeram comentários sobre as consequências da crise energética na Europa, apontando que os países do continente enfrentarão dificuldades durante o inverno no Hemisfério Norte.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, afirmou que não há dúvida de que os próximos invernos nos países da UE serão difíceis devido aos preços elevados e à ausência de uma solução rápida para superar a crise energética em curso.

"Nesta fase, os preços continuam elevados e não há solução rápida. Os próximos invernos serão difíceis. Não só este. Não se enganem sobre isso", disse Timmermans durante coletiva de imprensa.

Em outro evento, a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, demonstrou preocupação com a situação europeia e citou a possibilidade de que haja distúrbios sociais no continente.

"Certamente há medo de recessão em alguns países, ou mesmo que não seja recessão, que pareça recessão neste inverno", disse Georgieva. "Se a mãe natureza decidir não cooperar e o inverno for realmente rigoroso, isso pode levar a alguma agitação social", acrescentou.

Após a deflagração da operação militar especial russa na Ucrânia, os Estados Unidos e a UE impuseram um volume sem precedentes de sanções à Rússia, incluindo o setor energético. Essas medidas tiveram efeitos colaterais que influenciaram no aumento dos preços da energia nos países europeus e no mundo.

