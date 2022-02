União Europeia promete novas sanções contra a Rússia após operação militar na Ucrânia

Apoie o 247

Do site RT - A União Europeia anunciou que está planejando as sanções mais duras que já implementou contra a Rússia. A decisão foi tomada durante uma cúpula de emergência na quinta-feira sobre a operação militar russa na Ucrânia.

O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, chamou os eventos de "entre as horas mais sombrias da Europa desde a Segunda Guerra Mundial" e prometeu que a UE responderá da maneira mais forte possível e "concordará com o pacote de sanções mais severo que já implementamos".

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou a “agressão militar sem precedentes” de Moscou e disse que os países da UE discutirão e adotarão novas medidas restritivas contra a Rússia e apoiarão a Ucrânia.

"Condenamos a agressão militar sem precedentes da Rússia contra a Ucrânia. Deve retirar os seus militares e respeitar plenamente a integridade territorial da Ucrânia. Os dirigentes da UE debaterão e adotarão rapidamente novas medidas restritivas contra a Rússia. A UE apoia a Ucrânia", postou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Condenamos este ataque bárbaro, e os argumentos cínicos usados ​​para o justificar”, afirmou , acrescentando que a UE “apresentará um pacote de sanções massivas e direcionadas" ainda na quinta-feira.

"As sanções terão como alvo setores estratégicos da economia russa. Vamos congelar os ativos russos na UE e impedir o acesso dos bancos russos ao nosso mercado financeiro. Isso foi projetado para afetar fortemente a capacidade do Kremlin de financiar a guerra", prosseguiu o presidente da Comissão Europeia , descrevendo as próximas medidas.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que lançou a operação para forçar a desmilitarização e a “desnazificação” da Ucrânia. Ele acusou os EUA de armar o país contra a Rússia e ignorar a presença de nacionalistas radicais nas fileiras das tropas ucranianas. A decisão vem dias depois que a Rússia reconheceu a independência das Repúblicas Populares de Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR) no Donbass.

