União Europeia recomenda que empresas aéreas evitem sobrevoar o Iraque

Sputnik - A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) afirmou nesta quarta-feira (8) que recomenda que todos os voos comerciais que passem pelo espaço aéreo do Iraque sejam suspensos ou redirecionados.

"À luz dos eventos recentes no Oriente Médio, a AESA entrou em contato com as Autoridades Nacionais de Aviação da União Europeia para recomendar que sejam evitadas as operações de voo comercial no espaço aéreo iraquiano, como medida de precaução. Alguns Estados-Membros e países já divulgaram informações nesse sentido para suas companhias aéreas e várias companhias aéreas responderam ao risco ajustando suas rotas", disse Janet Northcote, chefe de comunicações da EASA.

Northcote acrescentou que essa é uma recomendação inicial com base nas informações disponíveis.

Um avião Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines (UIA) caiu na quarta-feira perto do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, em Teerã, matando todas as 176 pessoas a bordo. Todavia, não há qualquer indicativo que o episódio esteja ligado ao cenário de tensão geopolítica entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio.

Teerã atacou com mísseis duas bases estadunidenses no Iraque após Washington assassinar com drones o general iraniano Qassem Soleimani no Aeroporto Internacional de Bagdá.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, também nesta quarta-feira, que o ataque iraniano não feriu ninguém e que novas sanções serão aplicadas contra o Irã.