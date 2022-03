União Europeia sanciona mais 26 russos, incluindo o porta-voz Dmitry Peskov, uma empresa, jornalistas e um diretor de cinema

Apoie o 247

TASS - A União Europeia colocou na lista proibida mais 26 cidadãos russos, incluindo o secretário de imprensa presidencial, Dmitry Peskov, e uma pessoa jurídica, de acordo com os atos normativos correspondentes publicados no Jornal Oficial da UE na segunda-feira (28).

"Tendo em conta a gravidade da situação, o Conselho considera que 26 pessoas e uma entidade devem ser acrescentadas à lista de pessoas, entidades e organismos sujeitos a medidas restritivas constante do anexo da Decisão 2014/145/PESC", diz o comunicado.

Junto com Peskov, a lista negra inclui Igor Sechin, diretor executivo da Rosneft; Nikolay Tokarev, CEO da Transneft; Alisher Usmanov, fundador e acionista majoritário da USM holding co; Pyotr Aven, presidente do conselho de administração do Afta Bank; Mikhail Fridman, co-proprietário do Grupo Alfa; Sergey Roldugin, violoncelista e empresário; Dmitry Chernyshenko, vice-primeiro-ministro; Irek Faizullin, Ministro da Construção e Habitação; Vitaly Savelyev, Ministro dos Transportes; Andrey Turchak, primeiro vice-presidente do Conselho da Federação (casa do parlamento superior); Tigran Keosayan, diretor de cinema; Olga Skabeyev, jornalista; Alexander Ponomarenko, presidente do conselho de administração, aeroporto de Sheremetyevo; Modest Kolerov, editor-chefe da agência de notícias Regnum; Roman Babayan, editor-chefe, estação de rádio Govorit Moskva; Zakhar Prilepin, escritor e co-líder do partido Rússia Justa - Pela Verdade; Anton Krasovsky, jornalistas e apresentador de RT; Arkady Mamontov, jornalista e apresentador do canal de televisão Rossiya-1; Sergey Punchuk, primeiro vice-comandante da Frota do Mar Negro; Alexey Avdeyev, vice-comandante do Distrito Militar do Sul; Rustam Muradov, vice-comandante do Distrito Militar do Sul; Andrey Sychevoy, comandante, 8º exército do Distrito Militar do Sul; Gennady Timchenko, acionista majoritário da empresa de investimentos Volga Group e detentor de participação no banco Rossiya; Alexey Mordashev, presidente do conselho de administração da Severstal; e Pyotr Fradkov, presidente do Promsvyazbank. Distrito Militar Sul; Rustam Muradov, vice-comandante do Distrito Militar do Sul; Andrey Sychevoy, comandante, 8º exército do Distrito Militar do Sul; Gennady Timchenko, acionista majoritário da empresa de investimentos Volga Group e detentor de participação no banco Rossiya; Alexey Mordashev, presidente do conselho de administração da Severstal; e Pyotr Fradkov, presidente do Promsvyazbank. Distrito Militar Sul; Rustam Muradov, vice-comandante do Distrito Militar do Sul; Andrey Sychevoy, comandante, 8º exército do Distrito Militar do Sul; Gennady Timchenko, acionista majoritário da empresa de investimentos Volga Group e detentor de participação no banco Rossiya; Alexey Mordashev, presidente do conselho de administração da Severstal; e Pyotr Fradkov, presidente do Promsvyazbank.

Eles estão proibidos de entrar na União Europeia e seus ativos nos países da UE, se houver, serão congelados.

Além disso, foram impostas sanções à Seguradora do Setor de Gás SOGAZ.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em um discurso televisionado na manhã de quinta-feira que, em resposta a um pedido dos chefes das repúblicas do Donbass, ele tomou a decisão de realizar uma operação militar especial para proteger as pessoas "que sofreram abusos e genocídio pelo regime de Kiev por oito anos." O líder russo ressaltou que Moscou não tem planos de ocupar territórios ucranianos.

Ao esclarecer os desdobramentos, o Ministério da Defesa da Rússia assegurou que as tropas russas não estão atacando cidades ucranianas, mas estão limitadas a atacar cirurgicamente e incapacitar a infraestrutura militar ucraniana. Não há nenhuma ameaça à população civil.

