União Europeia sugere novas medidas contra a Rússia

"Estamos propondo endurecer as sanções contra a Rússia e estendê-las até janeiro de 2023", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

TASS - A Comissão Europeia, órgão dirigente da União Europeia, propôs um novo pacote de sanções contra Moscou, incluindo o embargo às importações russas de ouro, e estendeu-as até janeiro próximo, informou o organismo em comunicado nesta sexta-feira (15).

"Portanto, estamos propondo hoje reforçar nossas duras sanções da UE contra o Kremlin, aplicá-las de forma mais eficaz e prorrogá-las até janeiro de 2023", disse a presidente da UE, Ursula von der Leyen.

"O pacote de hoje introduzirá uma nova proibição de importação de ouro russo, ao mesmo tempo em que reforça nosso uso duplo e controles de exportação de tecnologia avançada. Ao fazê-lo, reforçará o alinhamento das sanções da UE com as de nossos parceiros do G7. Também fortalecerá os requisitos de relatórios para apertar os congelamentos de ativos", observou o comunicado.

"O pacote também reitera que as sanções da UE não visam de forma alguma o comércio de produtos agrícolas entre terceiros países e a Rússia. Da mesma forma, o texto esclarece o alcance exato de algumas sanções financeiras e econômicas", disse a CE. "Finalmente, propõe-se estender as atuais sanções da UE por seis meses, até a próxima revisão no final de janeiro de 2023", acrescentou.

A decisão deve agora ser aprovada pelo Conselho da UE e deve ocorrer até o final de julho.

