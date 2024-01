Unicef ​​contabiliza mais de 300 milhões de pessoas necessitadas de ajuda no mundo

Apoie o 247

Prensa Latina - Quase 300 milhões de pessoas precisam desesperadamente de ajuda humanitária e proteção devido a terremotos, desastres climáticos, surtos de doenças e novos conflitos armados, considerou a Unicef.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, indicou no seu relatório sobre as 13 emergências que requerem mais atenção e apoio em 2024, que estas situações são cada vez mais graves e deixaram dezenas de milhares de pessoas atoladas no desespero e numa crise humanitária de milhões de meninos e meninas e suas famílias.

Esta combinação de circunstâncias gera necessidades humanitárias sem precedentes até 2024: no Haiti, na Palestina e no Sudão, onde milhões de crianças estão numa situação de perigo extremo devido a graves violações dos seus direitos e à destruição de serviços essenciais, afirma o documento.

Ao mesmo tempo, os choques climáticos, a insegurança alimentar e os surtos de doenças chocam a vida das famílias em outros locais, como o Afeganistão, a República Democrática do Congo ou Mianmar.

No caso do Afeganistão, a Unicef ​​considerou-o palco de uma das crises humanitárias mais devastadoras do mundo.

Após décadas de conflito, os afegãos ficaram isolados da comunidade mundial e tiveram de enfrentar sozinhos o colapso econômico, os desastres climáticos e as violações dos direitos humanos, denunciou.

As emergências deste ano incluem o Burkina Faso, onde mais de três milhões de crianças necessitam de ajuda humanitária num contexto de conflito armado, deslocamento interno maciço, tensões demográficas, alterações climáticas e crises sanitárias e nutricionais.

Também os Camarões, um país confrontado com a violência intercomunitária, o afluxo de refugiados de países vizinhos, surtos de cólera e sarampo e inundações sazonais, uma situação agravada pela subnutrição, pelo aumento dos preços dos alimentos e pelo fato de mais de um terço da população viver abaixo a linha da pobreza.

Segundo a Unicef, a República Centro-Africana, o Chade, a Etiópia, o Haiti, a Somália, o Sudão do Sul, a Palestina e o Sudão estão em situações semelhantes.

Esta agência das Nações Unidas fornece suprimentos essenciais de emergência, espaços seguros ou apoio psicossocial às famílias que mais precisam, onde quer que estejam.

No entanto, apesar do aumento significativo das necessidades, a situação dos recursos é desanimadora, afirmou no seu relatório sobre emergências.

