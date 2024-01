Apoie o 247

TASS - Unidades de rifle motorizado do Grupo de Batalha Russo Oeste repeliram um contra-ataque de equipes de assalto da brigada mecanizada ucraniana na região de Kupyansk, disse o porta-voz do Grupo de Batalha, Sergey Zybinsky, à TASS.

"Na área de defesa de um exército de armas combinadas, unidades de fuzis motorizados frustraram um contra-ataque de equipes de assalto da 115ª brigada mecanizada nas proximidades de Sinkovka. O adversário teve que recuar para sudoeste; as perdas inimigas nesta direção totalizaram uma companhia de mão de obra", disse Zybinsky.

Um canhão autopropelido Krab foi destruído perto do assentamento de Krinichki e um drone de reconhecimento Furiya foi abatido nas proximidades de Kolomichikha, acrescentou o porta-voz.

