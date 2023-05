Unidades do McDonald’s nos EUA empregaram 305 crianças, duas com 10 anos e sem remuneração

Apoie o 247

CartaCapital - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, encontrou esta semana duas crianças de 10 anos trabalhando em um restaurante McDonald’s de Louisville, cidade do estado de Kentucky.

Ao todo, mais de 60 lojas do McDonald’s nos estados de Kentucky, Indiana, Maryland e Ohio, “empregaram 305 crianças para trabalhar mais do que as horas permitidas legalmente e executar tarefas proibidas por lei para jovens trabalhadores”, revelou o Departamento do Trabalho.

