Universidades dos Estados Unidos revogam títulos honorários concedidos a Trump

Sputnik – A Universidade de Lehigh e a Faculdade Wagner, nos EUA, decidiram anular os títulos honorários concedidos ao presidente Donald Trump após seus apoiadores invadirem o Capitólio em Washington no último dia 6.

A decisão da Universidade de Lehigh, localizada na cidade de Bethlehem, no estado da Pensilvânia, foi publicada em sua conta no Twitter como visto abaixo:

Mensagem do Conselho de Curadores:

Decisão do Conselho de Curadores sobre o título honorário

Em sessão especial na quinta-feira [7], o Comitê Executivo do Conselho de Curadores da Universidade de Lehigh, os membros votaram por rescindir e revogar o título honorário concedido a Donald J. Trump em 1988. Todo o Conselho de Curadores confirmou a decisão hoje [8].

Em outro tweet, o presidente da instituição, John D. Simon, escreveu sobre o recente episódio de invasão da sede do Legislativo dos EUA por apoiadores de Trump.

O ocorrido, no qual morreram pelo menos quatro pessoas, foi a razão pela qual a universidade decidiu revogar o título concedido à autoridade.

Mensagem do presidente Simon:

Ontem [6] testemunhamos um violento ataque às bases de nossa democracia – o respeito permanente pela vontade do povo exercida em uma eleição livre e a transferência pacífica de poder. Espero sinceramente que possamos transformar a tristeza e a raiva que a desordem na nossa capital evocou em motivação para fazermos nossa nação mais justa. Acredito que isso nos inspirará a redobrar nossos esforços para unir nosso país e encorajar a busca pacífica de uma governação guiada pela verdade e pela razão. Temos muito trabalho a fazer.

Presidente John D. Simon

Ainda em 2017 e 2018, a Universidade Trump também esteve em risco de perder o título honorário quando o colégio de professores da instituição considerou por maioria que as declarações políticas do presidente iam contra os valores da mesma. Contudo, o Conselho Diretivo da universidade não apoiou a medida.

Por sua vez, a Faculdade Wagner, localizada em Nova York, também anunciou no Twitter hoje (9) decisão semelhante.

O Conselho de Curadores da Faculdade Wagner se reuniu em uma sessão especial para rever o título honorário concedido a Donald J. Trump em 2004. Hoje, o conselho votou por rescindir o título.

