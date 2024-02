UNRWA: 100 mil palestinos foram mortos, feridos ou desaparecidos em Gaza desde a agressão israelense

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A agência da ONU para refugiados palestinos informa que aproximadamente 100.000 palestinos foram mortos, feridos ou estão desaparecids desde o início da brutal guerra de Israel na cercada Faixa de Gaza, em outubro de 2023.

O comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, disse em uma postagem no X: "Em 4 meses de guerra, cerca de 100.000 pessoas em Gaza foram mortas, feridas ou estão atualmente desaparecidas."

continua após o anúncio

Mais de 80 por cento dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados, a maioria deles várias vezes, disse o oficial da UNRWA.

Ele pediu "uma trajetória diferente" do que um cessar-fogo "pelo bem das pessoas em Gaza."

continua após o anúncio

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão que matou mais de 27 mil palestinos em Gaza.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: