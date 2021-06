Uruguai é o primeiro país da América Latina a vacinar menores de idade contra a Covid-19

O Uruguai se tornou o primeiro país a vacinar menores de idade, ao começar a imunizar adolescentes entre 12 e 17 anos com doses da Pfizer/BioNTech. Com essa decisão, o governo uruguaio, de Lacalle Pou, espera retomar as aulas presenciais no ensino médio edit

247 - O Uruguai se tornou o primeiro país a vacinar menores de idade, ao começar, nesta quarta-feira, 9, a imunizar adolescentes entre 12 e 17 anos com doses da Pfizer/BioNTech. Com essa decisão, as autoridades esperam retomar as aulas presenciais no ensino médio.

Segundo o planejamento do governo uruguaio, de Lacalle Pou, mais de 150 mil menores de idade serão vacinados até segunda-feira, 14. No total, o Uruguai tem uma população dessa faixa etária de 290 mil habitantes.

O governo quer retornar às aulas presenciais no ensino médio no final de julho. As escolas primárias serão reabertas em junho.

