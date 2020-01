Uruguai prepara programa para atrair moradores estrangeiros

Presidente eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou programa para flexibilizar entrada de residentes estrangeiros. Frente Ampla teme que o país possa retroceder com a medida e voltar a ser um paraíso fiscal edit

Um dos primeiros planos anunciados pelo presidente eleito do Uruguai, Luis Lacalle Pou, que toma posse em 1º de março, é o de tentar elevar o tamanho da população, através da entrada de residentes estrangeiros, informa a Folha de S.Paulo.

Na semana passada, Lacalle Pou (centro-direita) afirmou que lançaria um pacote de medidas para "flexibilizar" as regras atuais de residência, tanto burocráticas como fiscais, de forma a atrair moradores do exterior para o país.

"As declarações de Lacalle Pou geraram críticas de setores da Frente Ampla (que passará do governo à oposição). O atual ministro da Economia, Danilo Astori, afirmou que as iniciativas poderiam fazer o país 'retroceder' e voltar a ser um 'paraíso fiscal', como ocorreu no passado", conta a reportagem.