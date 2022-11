Usina nuclear é bombardeada em território que pertenceu à Ucrânia e ONU adverte: 'Vocês estão brincando com fogo!'

Apoie o 247

247 - A usina nuclear de Zaporizhzhia, que está sob controle russo, foi abalada por um bombardeio neste domingo (20), atraindo a condenação do órgão regulador nuclear da ONU, que disse que tais ataques arriscam provocar um grande desastre nuclear, informa a Reuters.

Mais de uma dezena de explosões abalaram a maior usina nuclear da Europa na noite de sábado e no domingo, informou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Moscou e Kiev culparam um ao outro pelo bombardeio da instalação.

"As notícias de nossa equipe ontem e esta manhã são extremamente perturbadoras", disse o chefe da AIEA, Rafael Grossi. "Explosões ocorreram no local desta grande usina nuclear, o que é completamente inaceitável. Quem quer que esteja por trás disso, deve parar imediatamente. Como eu já disse muitas vezes antes, estão brincando com fogo!"

Citando informações fornecidas pela administração da planta, a equipe da AIEA disse que houve danos a alguns prédios, sistemas e equipamentos no local, mas nenhum deles crítico para a segurança nuclear até o momento.

