Uso de máscara obrigatória será por tempo indeterminado na Espanha

247 - O ministro da Saúde da Espanha, Salvador Illa, anunciou nesta terça-feira (9) que o uso de máscaras em locais públicos continua obrigatório no país por tempo indeterminado, de acordo com informação divulgada pelo Antagonista. O estado de emergência decretado pelo governo espanhol termina no dia 21.

“A obrigação de usar máscaras permanecerá até que derrotemos definitivamente o vírus, que será quando tivermos uma terapia eficiente ou uma vacina eficaz”, afirmou o ministro.

Segundo a plataforma Worldometers, que disponibiliza as estatísticas da Covi-19 em nível global, a Espanha é o quarto país no ranking de confirmações (288,7 mil) e o quinto (27,1 mil) em mortes provocadas pela doença.

