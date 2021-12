Uzbequistão fornece 3.700 toneladas de ajuda humanitária ao Afeganistão

Desde a tomada do Afeganistão pelo Talibã em agosto, que resultou na sanção do novo governo, o Afeganistão enfrenta uma crise econômica edit

Apoie o 247

ICL

(Xinhua) - O Uzbequistão forneceu 3.700 toneladas de ajuda humanitária para o Afeganistão devastado pela guerra a fim de ajudar as pessoas necessitadas no invern.

Transportado por 63 vagões ferroviários para a cidade de Mazar-I-Sharif, no norte do Afeganistão, e recebido pelas autoridades afegãs, o lote inclui alimentos, combustível e roupas de inverno que serão distribuídos entre afegãos necessitados enquanto o país enfrenta uma crise econômica.

Expressando gratidão ao Uzbequistão, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, vice-ministro das Relações Exteriores do governo provisório do Afeganistão, pediu o aprofundamento das relações entre Cabul e Tashkent.

PUBLICIDADE

Stanikzai pediu ao Uzbequistão que ajude o Afeganistão na reconstrução de aeroportos, construção de ferrovias e no fornecimento de bolsas de estudo para estudantes afegãos.

Desde a tomada do Afeganistão pelo Talibã em agosto, que resultou na saída das forças lideradas pelos EUA e na sanção do novo governo, o Afeganistão enfrenta uma crise econômica, já que mais de 22 milhões dos 36 milhões de habitantes do país estão enfrentando insegurança alimentar aguda.

PUBLICIDADE

Para superar a crise, o governo afegão apelou à comunidade internacional para fornecer ajuda humanitária e, até o momento, muitos países, incluindo China, Arábia Saudita, Uzbequistão, Catar, entre outros, forneceram ajuda humanitária ao país.

PUBLICIDADE