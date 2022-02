"Vá se fod*r", disse soldado ucraniano a militares russos antes de ser bombardeado

Momentos antes do bombardeio, um oficial russo teria enviado uma mensagem de rádio pedindo que os militares ucranianos na Ilha das Cobras depusessem suas armas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O conflito entre tropas russas e ucranianas na Ilha das Cobras, no Mar Negro, foi marcado pela resposta de um soldado ucraniano a um pedido de rendição feito por um navio de guerra da Rússia. "Navio de guerra russo, vá se f…", teria dito o militar. De acordo com a CNN, estas teriam sido as últimas palavras conhecidas ouvidas na ilha.

Ainda conforme a reportagem, momentos antes do bombardeio, um oficial russo teria enviado uma mensagem de rádio pedindo que os militares ucranianos depusessem as armas. “Este é um navio de guerra militar. Este é um navio de guerra militar russo. Sugiro que você deponha suas armas e se renda para evitar derramamento de sangue e baixas desnecessárias. Caso contrário, você será bombardeado”, teria dito o oficial russo.

Diante da resposta, o oficial teria respondido: "vá se f... você". Em seguida, o navio de guerra teria disparado os canhões contra a ilha. O confronto teria ocorrido na quinta-feira (24) e, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, todos os 13 militares que estavam no local teriam sido mortos. "Todos os guardas de fronteira morreram heroicamente, mas não desistiram. Eles receberão o título de Herói da Ucrânia postumamente", disse Zelensky.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Ilha das Cobras fica a cerca de 48 quilômetros da ponta sul do continente ucraniano, no noroeste do Mar Negro, e está situada a cerca de 300 quilômetros a oeste da Crimeia, território anexado pela Rússia em 2014.

Segundo a agência de notícias RT, o Ministério da Defesa russo informou, nesta sexta-feira (25), que os militares ucranianos no local teriam se rendido. "Eles depuseram as armas e serão libertados após prometerem não participar de ações militares contra a Rússia", disse o porta-voz do ministério Igor Konashenkov.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A alegação contradiz as declarações de autoridades ucranianas. Os guardas de fronteira confirmaram na quinta-feira que a Rússia estava atacando a ilha e relataram perder contato com as tropas no local durante a noite.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE