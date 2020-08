Vacina russa estará disponível a outros países em novembro

A vacina contra o novo coronavírus, registrada pela Rússia nesta terça-feira, será, a princípio, gradualmente distribuída a pessoas de alto risco do país. Após uma implementação em massa planejada para outubro, a pesquisa prevê que a vacina estará disponível para outros países em novembro. Em entrevista nesta quarta-feira, ele afirmou que já recebeu encomendas de um bilhão de doses da vacina edit

247 - Falando com Anderson Cooper e Dr. Sanjay Gupta, da CNN dos EUA, na terça-feira, Kirill Dmietriev, diretor do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), disse que "a segurança está no cerne da vacina."

"Sabemos que a vacina funciona e publicaremos os dados em agosto e setembro para demonstrar isso", disse Dmietriev, informa a CNN.

"A implantação na Rússia será muito gradual. Não vamos dar a 10 milhões de pessoas amanhã", disse Dmietriev, afirmando que os profissionais de saúde da linha de frente e como as pessoas com alto risco de contrair o coronavírus serão os primeiros a voluntariamente receber a vacina. A vacinação em massa está planejada para outubro.

