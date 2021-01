Vacinas: Fábrica ligada à AstraZeneca é esvaziada por suspeita de bomba no Reino Unido

Uma fábrica envolvida na produção da vacina Covishield, desenvolvida pela farmacêutica britânica AstraZeneca, no País de Gales foi parcialmente esvaziada nesta quarta-feira por conta de uma suspeita de bomba. edit

247 - Uma fábrica envolvida na produção da vacina Covishield, desenvolvida pela farmacêutica britânica AstraZeneca, no País de Gales foi parcialmente esvaziada nesta quarta-feira por conta de uma suspeita de bomba. Uma unidade especializada em explosivos da polícia local foi encaminhada à planta, localizada na cidade de Wrexham. A reportagem é do jornal O Globo.

Segundo a reportagem, a unidade é operada pela companhia Wockhardt UK e faz parte da cadeia de produção do imunizante da AstraZeneca, desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford (Reino Unido) e aplicado no Brasil.

"A fábrica da Wockhardt UK em Wrexham recebeu nesta manhã um pacote suspeito em suas instalações. Todas as autoridades cabíveis ofram imediatamente notificadas e se colocaram à disposição", anunciou a companhia através de um comunicado. "Seguindo diretrizes técnicas, evacuamos parcialmente a planta até que uma investigaçao completa seja concluída. A segurança dos nossos funcionários e a continuidade dos serviços são de imensa importância".

O conhecimento liberta. Saiba mais