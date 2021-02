"Vai pra Cuba!", país vai produzir 100 mi de doses e oferecer imunizante contra Covid a turistas

247 - Cuba, um dos países que mais investem em saúde pública, planeja produzir neste ano 100 milhões de doses da Soberana02, imunizante desenvolvido pelo país contra a covid-19. De acordo com Vicente Verez, diretor do Instituto Finlay, centro governamental de ciência sediado em Havana e dedicado à pesquisa e fabricação de vacinas, toda a população deve ser vacinada em 2021. A informação é do portal 360.

Em um vídeo divulgado nessa 5ª feira (4.fev.2021) pelo canal TelesurTV , Verez disse que os turistas que visitarem Cuba em 2021 poderão receber o imunizante.“Certamente, estamos planejando produzir até 100 milhões de doses da SoberanaO2. Se tudo sair bem, este ano vamos vacinar toda a população cubana”, declarou Verez. O país tem 11,3 milhões da habitantes. “E os turistas, se assim o quiserem, terão a opção de se vacinarem em Cuba”, completou.

