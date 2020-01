Valor gasto pelos Estados Unidos em guerras já teria resolvido a fome no mundo

O governo dos Estados Unidos já destinou quase US$ 6 trilhões para financiar as operações em quase 20 anos de conflitos no Oriente Médio eno Golfo. Com o dinheiro o mundo teria eliminado a fome ou preparado o planeta para as mudanças climáticas edit

247 - O governo dos Estados Unidos já destinou quase US$ 6 trilhões para financiar as operações em quase 20 anos de conflitos no Oriente Médio eno Golfo. Cálculos realizados pelo Watson Institute da Universidade de Brown (EUA) somaram os gastos do governo americano no Iraque, Afeganistão, Paquistão e Síria, além de operações pontuais na região. O valor é considerado a partir de 2001. Naquel ano os EUA foram atacados em 11 de setembro. Com o dinheiro o mundo teria eliminado a fome ou preparado o planeta para as mudanças climáticas.

Os valores foram divulgados pelo jornalista Jamil Chade, em reportagem no Uol, após forças americanas matarem o general iraniano Qasem Soleimani no Iraque, o que pode gerar um conflito de proporções incalculáveis.

Somente nas operações militares no Iraque, a conta chegaria a US$ 822 bilhões desde 2003, contra cerca de US$ 975 bilhões no Afeganistão desde 2001.

Nos ataques que começaram em Bagdá (Iraque) em 19 de março de 2003, os EUA destinaram US$ 90,3 bilhões.

A conta não inclui apenas dinheiro com armas e infraestrutura, mas também as taxas de juros com as dívidas contraídas para pagar pela guerra e medidas de segurança para prevenir atentados na região.