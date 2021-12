"Vamos juntos por um futuro compartilhado!", diz Xi Jinping em mensagem de Ano Novo

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Nesta véspera de ano novo, o presidente da China, Xi Jinping, proferiu um discurso pela chegada de 2022, através do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) e da Internet. Leia a íntegra

"Camaradas, amigos, senhoras e senhores,

Olá a todos! O ano de 2022 está se aproximando. Gostaria de enviar a todos meus melhores votos de ano novo daqui de Beijing.

Olhando para este ano de significado extraordinário, nos deparamos com assuntos de importância marcante na história do Partido Comunista da China (PCCh) e da China. Em um ponto de convergência histórica nas lutas pelas metas dos “dois centenários”, iniciamos uma nova jornada para construir um país socialista moderno em todos os aspectos e estamos andando a passos largos e com cabeças erguidas no caminho para realizar a grande revitalização da nação chinesa.

Desde o início até o final do ano, no campo, nas empresas, nas comunidades residenciais, nas escolas, nos hospitais, nos acampamentos militares, nos institutos de pesquisa científica e em outras localidades, todas as pessoas trabalharam com dedicação e contribuíram, obtendo também resultados. Ao decorrer do tempo, o que vemos e sentimos é uma China persistente e próspera, cujo povo é simpático e admirável, cujo desenvolvimento se renova a cada dia e cuja causa é herdada por gerações.

Celebramos solenemente no dia 1º de julho o 100º aniversário da fundação do PCCh. No pavilhão Tian’anmen, eu estava com muita emoção ao lembrar que, apesar das efervescências no caminho histórico, os comunistas chineses lideraram o povo para desafiar todos os riscos e dificuldades, com inabalável perseverança e espírito persistente, para concretizar uma atmosfera magnífica de um grande Partido centenário. Somente se mantendo fiel à aspiração inicial, se poderá cumprir a missão. Apenas com todos os esforços e convicções, não frustraremos as expectativas da história, da era e do povo.

Foi aprovada a terceira resolução histórica do PCCh na 6ª sessão plenária do 19º Comitê Central. Os resultados obtidos neste centenário nos estimulam e incentivam, e as experiências centenárias nos inspiram. Lembro-me da conversa entre o então presidente Mao Zedong e o camarada Huang Yanpei em uma casa-caverna. Só a autorenovação pode nos ajudar a alcançar uma iniciativa histórica. A grande revitalização da nação chinesa não é em absoluto uma tarefa que pode ser cumprida facilmente acompanhada por toques de tambores e gongos, e não se alcança do dia para a noite nem num caminho sem obstáculos. Devemos sempre manter uma visão a longo prazo, preparar-nos para os eventuais riscos, manter o foco e a determinação estratégicos, como o dito: “alcançar o amplo e o grande, enquanto abordar bem o delicado e o minucioso.

Nosso país, grande como é, tem sua lista de prioridades. Afinal de contas, os diversos assuntos da nação são os das famílias comuns. Fiz pesquisas em vários locais e vi e ouvi muitas situações, adquirindo conhecimento e inspiração. Ao visitar as famílias comuns, sempre perguntei se passavam por dificuldades e guardo todas as palavras do povo no coração.

O que preocupa o povo é o que sempre tenho presente, e as aspirações do povo são ao que sempre me dedico. Eu também experimentei a vida nos meios rurais e tenho um sentimento profundo sobre a pobreza. Com esforços de geração em geração, as pessoas que eram pobres tem agora alimentos e roupas suficientes, bem como acesso à educação, à habitação e aos seguros médicos. A construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos e a eliminação da pobreza são compromissos já honrados pelo nosso Partido ao povo, também contribuições ao mundo. Para que todos levem uma vida melhor, não podemos ficar satisfeitos com os resultados obtidos e temos ainda um longo caminho a percorrer.

A manutenção das águas do rio Amarelo duradouramente apaziguadas e apropriadamente utilizadas é a esperança dos filhos da nação chinesa por milhares de anos. Nos últimos anos, visitei nove províncias e regiões autônomas nos cursos médio e inferior do rio. Dos rio do Amarelo e Yangtzé, que são “rios mãe” do povo chinês; ao lago Qinghai, onde as águas ondulam, e o rio Yarlung Zangbo, com correntes majestosas; do projeto secular de transferência das águas do sul ao norte ao reflorestamento na comunidade de Saihanba, como uma faixa verde no mapa; dos elefantes selvagens de Yunnan que se deslocaram ao norte e retornaram ao sul aos antílopes tibetanos que migram e se reproduzem... Tudo isso nos ensina que o meio ambiente não decepciona aqueles que o protegem.

Neste ano, houve ainda muitas vozes, histórias e momentos chineses inesquecíveis. Foi feito o juramento dos jovens: “o Partido pode contar comigo e vou tornar a China forte”. Também foi emitida a declaração emocionante: “o meu amor puro é somente guardado para a China”. Foram lançados a sonda Zhurong para explorar Marte, o satélite Xihe para explorar o sistema solar e o módulo Tianhe que está voando no espaço. Os atletas competiram com dinamismo e esforços para obter bons resultados. Todo o país se empenhou com firmeza para prevenir e controlar a epidemia do novo coronavírus. Os habitantes que sofreram com calamidades se ajudaram para reconstruir seus lares. Os soldados e oficiais do Exército Popular de Libertação e da Força da Polícia Armada se esforçaram pelo fortalecimento militar e pela defesa da segurança do país. Inúmeras pessoas comuns, mas heroicas, lutaram arduamente, convergindo em uma corrente majestosa que a China segue para avançar na nova era.

A pátria está sempre atenta com a estabilidade e a prosperidade de Hong Kong e de Macau. Somente com ajuda mútua e esforço conjunto, o princípio de “um país, dois sistemas” poderá ser aplicado a passos sólidos. A reunificação total da pátria é o desejo comum dos compatriotas nos dois lados do estreito de Taiwan. Espero sinceramente que todos os filhos da nação chinesa possam avançar de mãos dadas para abrir um futuro melhor da nação.

Ao conversar por telefone ou videoconferência com líderes de países estrangeiros ou responsáveis de organizações internacionais, eles elogiaram várias vezes os trabalhos antipandêmicos chineses e as contribuições feitas pela China ao controle e prevenção da pandemia no âmbito global. Até agora, a China já forneceu 2 bilhões de doses de vacinas a mais de 120 países e organizações internacionais. Somente enfrentando juntos as tempestades e adversidades e colaborando de forma unida, escreveremos um novo capítulo na construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

Em pouco mais de um mês, serão inaugurados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing. Oportunizar a mais pessoas o acesso à participação dos esportes de gelo e neve é a essência do espírito olímpico. Vamos render todos os esforços pela realização de uma edição maravilha dos Jogos Olímpicos para o mundo. O mundo tem expectativa com a China e a China está pronta.

Daqui a pouco, o sino do ano novo vai tocar. Os nossos três astronautas estão em missão oficial no vasto espaço, os compatriotas no exterior estão trabalhando arduamente, os funcionários do corpo diplomático, de empresas chinesas e estudantes chineses no exterior permanecem onde estão com coragem, e inúmeras pessoas que buscam seus sonhos estão lutando e contribuindo. Obrigado a todos vocês pelos seus esforços e gostaria de expressar a todos meus sinceros cumprimentos de ano novo.

Vamos juntos por um futuro compartilhado! Que nosso país desfrute da prosperidade e o nosso povo viva em paz e harmonia!"