Vamos trabalhar para manter a paz, diz líder do PCCh a oficial do KMT

247 - Uma importante autoridade chinesa disse a uma importante figura da oposição de Taiwan nesta sexta-feira (10) que tanto o Partido Comunista da China (PCCh) quanto o Kuomintang (KMT) de Taiwan deveriam se opor à independência da ilha e à interferência de forças externas.

Wang Huning, membro do Comitê Permanente do Politburo do PCCh, disse a Andrew Hsia, vice-presidente do KMT, durante uma reunião em Pequim, que ambas as partes devem manter a paz no Estreito de Taiwan, informou a televisão estatal chinesa.

O KMT relatou que Hsia disse a Wang que não importa quão grandes sejam suas diferenças, os dois lados podem continuar o diálogo e considerar a manutenção da paz no Estreito de Taiwan como um objetivo importante. "Não há dificuldades que não possam ser resolvidas".

"Manter a paz e a estabilidade das relações através do estreito e promover o bem-estar do povo de Taiwan e das pessoas de ambos os lados do Estreito sempre foi o objetivo político de maior prioridade do KMT", disse o partido parafraseando Hsia.

O Conselho de Assuntos da China Continental de Taiwan, respondendo à reunião, disse que as relações através do Estreito devem ser baseadas na igualdade e no respeito mútuo, e que o autoritarismo, a democracia, a paz e a estabilidade são "incompatíveis".

"Os altos funcionários do Partido Comunista Chinês devem pensar em maneiras construtivas, significativas e pragmáticas de lidar" com as relações, afirmou em um comunicado.

O Partido Democrático Progressista (DPP), governante de Taiwan, aproveitou a viagem de Hsia à China para atacar o KMT por proximidade com Pequim e querer "vender" Taiwan, e criticou Hsia por ir "cortejar os comunistas".

O KMT tradicionalmente favorece laços estreitos com a China, mas nega veementemente ser pró-Pequim.

Wang é um dos dois únicos altos funcionários renomeados para se juntar ao presidente Xi Jinping no Comitê Permanente do Politburo no Congresso do PCCh no ano passado, e é o principal teórico do partido.

No terceiro mandato de Xi, Wang deve assumir a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês quando ocorrer uma remodelação do governo no próximo mês. O órgão consultivo tem um papel importante em trabalhar com não comunistas, bem como pessoas de Taiwan.

A China não falou com o governo da presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, desde que ela assumiu o cargo em 2016, devido a seu ativismo separatista. (Com Reuters).

