Variante indiana: Austrália põe 5 milhões em quarentena após novo surto da Covid-19

O confinamento começa à meia-noite no horário local (11h no horário de Brasília) e estará em vigor por ao menos sete dias edit

247 - Cinco milhões de moradores de Melbourne, a segunda maior cidade australiana, foram postos em quarentena nesta quinta-feira (27) para conter um novo surto de coronavírus, situação que provocou críticas ao governo por causa da lentidão na vacinação e de falhas no sistema de quarentenas. A reportagem é do jornal O Globo.

O confinamento começa à meia-noite no horário local (11h no horário de Brasília) e estará em vigor por ao menos sete dias na cidade e no estado de Victoria, de acordo com o primeiro-ministro estadual, James Merlino.

Ao todo foram registrados 26 casos, praticamente de um dia para o outro, ligados à variante indiana da Covid-19.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.