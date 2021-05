Variante indiana preocupa OMS após país ter uma nova alta de casos de Covid-19

Pandemia de Covid-19 segue com dados desoladores e a Índia é o líder mundial no número de mortes. O número diário de casos de coronavírus aumentou em 329.942, e as mortes em 3.876 edit

247- A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta terça-feira (11), que a variante de coronavírus identificada na Índia, que vem aumentando consideravelmente o número de casos no país, tem potencial para se tornar um perigo global, em virtude da facilidade de disseminação.

Nesta terça-feira (11) a média de sete dias de casos novos teve nova alta. O país já soma cerca de 23 milhões de infectados e está próximo de atingir a marca dos 300 mil mortos.

No final de semana, o governo indiano anunciou que vai convocar 4 00 médicos aposentados oficiais do exército para auxiliar no combate à Covid-19, na linha de frente do sistema de saúde que está sobrecarregado.



O país também vem enfrentando falta de insumos, como oxigênio. Na noite desta segunda-feira (10) onze pessoas morreram em virtude do atraso de um caminhão que levaria oxigênio hospitalar para uma unidade de saúde. De acordo com a reportagem da agência Reuters publicada no site da UOL , as autoridades indianas têm recebido oxigênio de outras nações.

