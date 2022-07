Varíola dos macacos: OMS recomenda a gays redução de parceiros sexuais

Apoie o 247

247 - O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, recomendou a homens gays ou bissexuais que reduzam o número de parceiros sexuais para conter a transmissão de varíola dos macacos.

Ele também recomendou a esses homens que troquem "detalhes de contato" com novos parceiros sexuais. “A melhor maneira de fazer isso é reduzir o risco de exposição. Isso significa fazer escolhas seguras para você e para os outros. Para homens que fazem sexo com homens, isso inclui, no momento, reduzir o número de parceiros sexuais, reconsiderar o sexo com novos parceiros e trocar detalhes de contato com novos parceiros para permitir o acompanhamento, se necessário”, disse o diretor-geral da OMS, segundo a CNN Brasil.

Apesar de o contágio ser significativamente maior entre esses grupos, Tedros afirmou que qualquer um pode pegar a doença, que também pode ser transmitida por meio de contato próximo entre pessoas na mesma casa, como abraços e beijos, e em toalhas ou roupas de cama contaminadas.

“Embora 98% dos casos até agora estejam entre homens que fazem sexo com homens, qualquer pessoa exposta pode pegar a varíola dos macacos, razão pela qual a OMS recomenda que os países tomem medidas para reduzir o risco de transmissão a outros grupos vulneráveis, incluindo crianças, gestantes e aqueles que são imunossuprimidos”.

O Brasil tem 813 casos confirmados da varíola dos macacos, segundo dados do Ministério da Saúde. No último sábado, 23, Tedros anunciou que a doença configura emergência de saúde pública de interesse internacional.

