Vários foguetes foram disparados contra base dos EUA na Síria

Sputnik - Uma base militar dos EUA perto do campo de petróleo de al-Omar, no nordeste da província de Deir ez-Zor, na Síria, foi atacada por foguetes.

De acordo com a imprensa síria, não há informações sobre vítimas ou danos. Após os foguetes terem sido disparados, caças americanos e drones de reconhecimento decolaram para buscar pistas sobre o incidente.

No final de novembro já havia acontecido um ataque semelhante: dois foguetes atingiram uma base militar dos EUA na cidade síria de al-Shaddadi. Não houve feridos ou danos, de acordo com o Comando Central dos Estados Unidos.

No final de 2017, apesar da derrota do Daesh (organização terrorista proibido na Rússia e em diversos países) na Síria e no Iraque, os EUA, que intervieram militarmente no país, seguiram suas operações de contraterrorismo.

As forças norte-americanas estão em aliança com formações armadas curdas, como as Forças Democráticas da Síria (SDF, na sigla em inglês), apesar dos protestos do governo sírio.

Os militares dos EUA atualmente controlam partes das províncias de Al-Hasakah, Raqqa, Aleppo e Deir ez-Zor, onde estão localizados os maiores campos de petróleo e gás da Síria.

Damasco não reconhece sua presença, que descreve como "ocupação e pirataria estatal", com o objetivo de roubar o petróleo e trigo do país árabe.

Em meio às denúncias de roubo de petróleo sírio pelo Exército dos EUA, Damasco ainda enfrenta uma escalada nas tensões com grupos terroristas.

Hoje (30), pelo menos 10 pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um ataque terrorista em um campo de petróleo no sudeste da Síria, informou a mídia síria nesta sexta-feira (30).

Três carros com trabalhadores do campo petrolífero de al-Taim, na província de Deir ez-Zor, foram atacados por terroristas, informou a agência SANA.

O ministro do Petróleo, Bassam Tohme, disse que um comboio de carros com trabalhadores ficou sob fogo de artilharia.

