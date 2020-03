Vaticano toma medidas para enfrentar o coronavírus

O Dom Pierangelo Pedretti, prelado secretário do Vicariato de Roma, comunicou a decisão de suspender até 15 de março todas as “atividades não sacramentais” edit

247 - O diretor da Sala de Imprensa, Matteo Bruni, informou que "esta manhã, foram temporariamente suspensos todos os serviços ambulatoriais da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano”.

A Diocese de Roma está tomando providências, de acordo com o Dom Pierangelo Pedretti, prelado secretário do Vicariato de Roma. Ele comunicou a decisão de suspender até 15 de março todas as “atividades não sacramentais”, ou seja, “catecismos dos sacramentos para a primeira comunhão, cursos de preparação para o casamento, retiros e exercícios espirituais, peregrinações e atividades paroquiais em geral”.

Continuam em vigor as indicações de dias atrás, ou seja: “receber a Eucaristia nas mãos, evitar o aperto de mão como gesto de paz e a retirada da água benta”.