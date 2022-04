Vazamentos expõem temores de executivos do Twitter sobre Elon Musk

Apoie o 247

RT - Vazamentos da reunião da equipe do Twitter para discutir a aquisição por Elon Musk mostram os executivos ficando emocionados e tentando lidar com as próximas mudanças. Na terça-feira, o Project Veritas publicou o áudio vazado de dois executivos, enquanto o Politico informou que um terceiro chorou durante a reunião de segunda-feira.

“Elon deixou claro em público que grande parte do motivo pelo qual ele comprou a plataforma foi por causa de nossas políticas de moderação e desacordos em como lidamos com a saúde”, disse a diretora de marketing e chefe de pessoas do Twitter, Leslie Berland , no Twitter. áudio vazado. “Isso coloca o serviço do Twitter e a confiança e segurança, bem como qualquer pessoa que se preocupe com a saúde na plataforma, em uma posição muito difícil.”

A gravação de um minuto compartilhada pelo Project Veritas para o Post Millennial na terça-feira também apresenta o CEO Parag Agrawal, que assumiu o lugar do fundador da empresa, Jack Dorsey, em dezembro.

“Acredito que o Twitter cresce como serviço, permite que mais pessoas usem o produto e tenham uma experiência melhor porque conseguimos tornar a conversa no Twitter segura porque construímos ferramentas, processos para que as pessoas possam se sentir seguras e controlar suas experiências. Acredito que há muito trabalho que temos que fazer para continuar melhorando isso”, disse Agrawal. “Às vezes isso significa moderação mais ponderada. Às vezes, isso significa tornar as coisas mais simples. Às vezes, isso significa mudar os incentivos do produto para poder resolver problemas por meio de produtos, às vezes, em vez de políticas.”

O Twitter anunciou na segunda-feira que aceitaria a compra de US$ 44 bilhões de Musk. O fundador da SpaceX e da Tesla prometeu tornar a plataforma privada e devolvê-la às suas raízes de liberdade de expressão. Na terça-feira, Musk observou “a reação extrema de anticorpos daqueles que temem a liberdade de expressão” e disse que sua definição do termo é o que corresponde à lei.

“Sou contra a censura que vai muito além da lei”, tuitou Musk. “Se as pessoas quiserem menos liberdade de expressão, pedirão ao governo que aprove leis nesse sentido.”

A Primeira Emenda da Constituição dos EUA proíbe explicitamente o Congresso de fazer qualquer lei que infrinja a liberdade de expressão ou de imprensa.

Suspending the Twitter account of a major news organization for publishing a truthful story was obviously incredibly inappropriate — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022

O principal executivo jurídico e de confiança e segurança do Twitter, Vijaya Gadde, teria chorado durante a reunião de segunda-feira com a perspectiva da aquisição de Musk, segundo o Politico .

“Gadde chorou durante a reunião ao expressar preocupação sobre como a empresa poderia mudar, de acordo com três pessoas familiarizadas com a reunião. Ela reconheceu que há incertezas significativas sobre como será a empresa sob a liderança de Musk”, disse o veículo.

Como chefe de Confiança e Segurança, Gadde estava encarregado de definir “discurso de ódio” e “conversas saudáveis”, e teria sido responsável pela decisão da plataforma de proibir o presidente dos EUA, Donald Trump, em janeiro de 2021, já que Dorsey estava de férias na época.

