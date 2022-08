Vendas de carros elétricos na China devem atingir recorde de 6 milhões em 2022

Apoie o 247

Leonardo Sobreira, de Guangzhou (247) - Vendas de carros elétricos na China devem alcançar a marca recorde de 6 milhões em 2022, indicando um crescimento dramático na demanda por veículos de energia limpa e desafiando montadoras tradicionais a se adaptarem às novas condições do mercado. A projeção é da Associação de Carros de Passeio da China.

A figura representa o dobro dos 2,99 milhões de carros elétricos vendidos no ano passado, sendo ainda "relativamente cautelosa", segundo nota divulgada pelo grupo industrial nesta terça-feira, 9.

As vendas de veículos elétricos de passeio no maior mercado de automóveis do mundo mais que dobraram em julho para cerca de 486 mil unidades, enquanto as vendas gerais de automóveis subiram 20% em relação ao ano anterior para 1,84 milhão de unidades.

Tesla e BYD dominam o mercado, mas montadoras menores vêm ganhando espaço, como a Hozon New Energy e a Leapmotors. As principais marcas chinesas acumularam 73% das vendas de carros de passeio elétricos no mês passado, um aumento de 9 pontos percentuais em relação ao ano anterior, enquanto montadoras menores como Xpeng, Li Auto e Nio representaram 16,5%. As principais joint ventures internacionais (que exclui a Tesla) ficaram com apenas 6,5% de participação.

O mercado de veículos elétricos da China supera o dos Estados Unidos, onde 1,2 milhão de vendas estão projetadas, e o da Europa, com 3,2 milhões. No resto do mundo, vendas devem alcançar apenas 100 mil unidades.

