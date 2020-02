Venezuela apoia a posição da Palestina sobre o 'acordo do século' proposto por Trump

O governo venezuelano expressou nesta terça-feira apoio à soberania e autodeterminação do povo da Palestina, em frontal oposição à proposta de Donald Trump, totalmente favorável a Israel edit

247 - O chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, disse que o ministro da Habitação, Ildemaro Villarroel, que participou da 58ª Comissão de Desenvolvimento Social da Organização das Nações Unidas, transmitiu uma mensagem de solidariedade e apoio ao presidente da Palestina, Mahmoud Abbas.

"O ministro Ildemaro Villarroel reitera ao presidente Abbas o apoio do presidente Nicolás Maduro e do povo da Venezuela à soberania e autodeterminação do povo palestino", disse Arreaza.

Em declarações ao Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta terça-feira (11), Abbas enfatizou que o chamado "acordo do século" imposto pelos Estados Unidos não durará muito, informa o site iraniano HispanTV.