Venezuela denuncia que seu Consulado em Bogotá é atacado

247 - O governo da Venezuela denunciou na segunda-feira a pilhagem e vandalização de sua sede consular em Bogotá, Colômbia, na segunda-feira (27). O ministro das Relações Exteriores da , Jorge Arreaza, acusou as autoridades colombianas de deixaram as instalações consulares venezuelanas desprotegidas.

"O governo colombiano está violando flagrantemente os artigos 22 e 25 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, ao permitir, por ação ou omissão, a ocupação ilegal de nossa sede consular em Bogotá", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, informa a Telesul.

Arreaza sustentou que o governo do presidente Nicolás Maduro "responsabiliza o governo da Colômbia pela perda ou violação de bens, arquivos e documentos, em conformidade com o disposto no artigo 24 da Convenção de Viena".

Ele lembrou que, de acordo com o artigo 45 da mencionada Convenção, no caso de rompimento das relações diplomáticas entre dois Estados ou se a missão for encerrada definitiva ou temporariamente, “o Estado receptor será obrigado a respeitar e proteger, mesmo em caso de conflito armado, as instalações da missão, bem como seus bens e arquivos”.

A declaração do Ministério das Relações Exteriores termina assegurando que "a República Bolivariana da Venezuela reserva as ações diplomáticas recíprocas que podem ser necessárias para compensar esse ataque inaceitável nas instalações da missão venezuelana na República da Colômbia".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.