Venezuela diz que está pronta para se defender de qualquer agressão

A Venezuela se considera pronta para defender a soberania e a integridade territorial contra qualquer tentativa de agressão por parte do governo dos Estados Unidos, disse o ministro das Relações Exteriores Jorge Arreaza edit

247 - Em declarações ao grupo de pesquisa e análise Mission Truth, o chanceler venezuelano Jorge Arreaza disse que as Forças Armadas do país acompanha todos os movimentos dos navios dos EUA enviados à região próxima de seu território sob o pretexto de uma operação contra o narcotráfico.

"Documentamos relatórios com coordenadas, sabemos o que são os navios, as funções que desempenham, suas capacidades; as Forças Armadas monitoraram cada etapa e estamos prontos para defender a Venezuela em qualquer cenário", afirmou o ministro.

O ministro venezuelano das Relações Exteriores também indicou que esta é uma operação psicológica diante da tentativa fracassada de derrubar o governo em 2019 e revela o claro desespero de Washington e seus esforços para legitimar uma série de acusações contra autoridades venezuelanas, com o objetivo de intervir no país, informa a Prensa Latina.



Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso