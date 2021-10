Venezuela diz que tem plena disposição para normalizar relações com a Colômbia

O chefe do Parlamento venezuelano reforçou ao seu colega colombiano a "disposição plena" para cultivar boas relações bilaterais edit

Sputnik - O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, informou nesta quarta-feira (20) que, na qualidade de mais alto representante do Poder Legislativo venezuelano, manifesta ao chefe do Senado colombiano, Juan Diego Gómez Jiménez, a "plena disposição" do Parlamento venezuelano para iniciar o processo de normalização plena das relações bilaterais entre os dois países.

A declaração de Rodríguez ocorre após o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela ter recebido uma comunicação assinada na véspera por seu homólogo colombiano.

Rodríguez disse ainda que, em resposta à carta enviada por Jiménez, indicou que o Parlamento venezuelano está "totalmente pronto para iniciar o processo" expresso na proposta aprovada pelo Congresso colombiano na terça-feira (19).

Nesse sentido, o chefe do Parlamento venezuelano explicou que a Assembleia realizará uma sessão na quinta-feira (21) para discutir a formação de uma comissão que terá "características semelhantes à aprovada no Senado colombiano".

No início do mês, após dois anos encerrada, a "abertura comercial" da fronteira entre Colômbia e Venezuela foi anunciada. A passagem fronteiriça binacional foi fechada em 2019 por Maduro em meio à crise política e diplomática entre os dois países.

