Venezuela e China reafirmam compromisso de cooperação bilateral

TeleSur - O Ministro dos Assuntos Estrangeiros venezuelano Carlos Faría e o embaixador chinês em Caracas, Li Baorong, realizaram uma reunião na segunda-feira onde reafirmaram o seu compromisso de reforçar as relações bilaterais em áreas estratégicas.

"O Ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano realizou uma reunião com o embaixador da República Popular da China, Li Baorong, com o objectivo de continuar a reforçar as relações bilaterais entre os dois países", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Caracas.

Ao mesmo tempo, o Ministério dos Assuntos Estrangeiros venezuelano recordou que o Presidente Nicolás Maduro declarou em várias ocasiões a importância e o empenho em continuar a aprofundar as relações diplomáticas com o gigante asiático.

Vale a pena notar que em Junho passado, o próprio presidente salientou o apoio de Pequim durante os momentos mais críticos da luta contra a pandemia de Covid-19.

Nessa ocasião, o Presidente Maduro salientou que o país asiático enviou ao país tudo, desde medicamentos a testes médicos, máscaras e material de biossegurança.

Em 2020, quando o Covid-19 estava a varrer a maior parte do mundo, a China e a Venezuela estabeleceram uma ponte aérea para enviar mantimentos para lidar com a doença, e desde esse ano o país latino-americano recebeu mais de 420 toneladas de material para combater a doença.

Vale a pena mencionar que foram assinados mais de 500 acordos de cooperação entre Caracas e Pequim até à data, e ambos os governos estão continuamente a mostrar a sua vontade de continuar a expandir estes esforços.

