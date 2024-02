Venezuela e Irã reafirmam compromisso com a nova ordem mundial

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, teve um encontro em Genebra, Suíça, com o chanceler do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, durante o qual reiteraram o compromisso com a nova ordem mundial. Os dois chanceleres decidiram fortalecer os laços de amizade bilateral.

"A nova ordem mundial que está surgindo é baseada em solidariedade, justiça, respeito à Carta das Nações Unidas, respeito aos direitos humanos. O Irã e a Venezuela estão comprometidos com isso", disse Gil.

Segundo informações divulgadas pela Telesur, o encontro ocorreu no contexto da 55ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

O representante da Venezuela destacou o progresso nos sistemas comerciais com Teerã, que permitirá fortalecer os sistemas econômicos dos países em meio a ataques dos Estados Unidos, sendo o Brice uma possibilidade para alcançar esse objetivo.

Ele revelou que a Venezuela está perto de se tornar parte do Brics, um instrumento que ampara as economias emergentes e um meio para quebrar o bloqueio criminoso e colonial imposto pelas potências ocidentais.

