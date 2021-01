Venezuela empossa hoje nova Assembleia Nacional

247 - O Grande Polo Patriótico, aliança que apoia o governo de Nicolás Maduro, representa a maioria na nova Assembleia Nacional. O deputado Jorge Rodríguez, um dos principais quadros do chavismo, será o novo presidente do Poder Legislativo.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo vice-presidente do PSUV, Diosdado Cabello, durante reunião com o presidente da República, Nicolás Maduro. O chefe de Estado disse que pediu que, para além do diálogo político, seja dada ênfase à convivência e inclusão na economia do país, informa a Telesul.

Maduro garantiu que após um período de fracassos da Assembleia anterior pelas mãos da oposição, novos ventos estão chegando para o país, “começa um novo ciclo na história da Venezuela, começa uma nova etapa”, acrescentou.

