Venezuela fará primeiros exercícios militares do ano em fevereiro

As manobras militares venezuelanas deste ano serão realizadas nos dias 15 e 16 de fevereiro e terão como objetivo "defender as principais cidades do país" edit

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira (8) que a Venezuela realizará exercícios militares em fevereiro. Nesta ocasião os exercícios das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB) terão como objetivo "proteger as principais cidades do país", disse Maduro durante uma reunião com mais de mil comandantes de Grupos Populares de Defesa Integral (Apdi) na Academia Militar de Caracas.

"Que ninguém se atreva a mexer conosco, mas quem quer a paz tem que estar preparado para se defender. É preciso quebrar os dentes do imperialismo, a oligarquia de Bogotá (Colômbia), se quiserem atacar o solo sagrado da Venezuela", disse o presidente, de acordo com informações do Russia Today.

Nesse sentido, o Chefe de Estado da Venezuela indicou que o país está caminhando para a meta de ter um corpo de 4 milhões de combatentes das Milícias Blivarianas em todo o território nacional. "Temos 3.778.334 membros dessas milícias populares, que são ligadas às Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB). Estamos caminhando para os 4 milhões, vamos conseguir.

A milícia é o braço popular e armado do povo e da FANB", afirmou.

Maduro disse que durante 2019, a união cívico-militar do país sul-americano deu "um nocaute a Donald Trump". "Eles disseram que iriam nos invadir, que dariam o golpe de Estado, mas não puderam com o povo venezuelano".