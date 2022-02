Venezuela garante 'apoio total' a Putin na questão da Ucrânia

As declarações de apoio venezuelano aconteceram durante uma visita do vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Borisov, à Venezuela edit

Sputnik - Caracas garantiu a Moscou nesta quarta-feira (16) seu "apoio total" em meio à crise na Ucrânia.

As declarações de apoio venezuelano aconteceram durante uma visita do vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Borisov, à Venezuela.

"Em nome do presidente Nicolás Maduro e do povo venezuelano, queremos expressar nosso apoio total ao povo russo, e especialmente ao presidente Vladimir Putin", disse o ministro do Petróleo da Venezuela, Tareck El Aissamin.

"A Venezuela é um parceiro estratégico da Rússia na América Latina e no mundo em geral", respondeu Borisov, acrescentando em seguida que a Rússia valoriza muito o diálogo nesta situação de crescente instabilidade.

🇷🇺🤝🇻🇪Vicepresidente del Gobierno de #Rusia, Yuri Borísov, llegó a #Venezuela para impulsar la #cooperación económica y comercial.



🇷🇺La delegación rusa inclue representantes de ministerios responsables por la cooperación comercial, económica, científica y técnica pic.twitter.com/XGSqmsVq1o — EmbajadaRusaVEN (@EmbajadaRusaVen) February 16, 2022

O vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Borisov chegou à Venezuela para promover a economia, o comércio e a cooperação. A delegação russa inclui representantes de ministérios responsáveis pela cooperação comercial, econômica, científica e técnica.

Ainda nesta quarta-feira (16), Venezuela e Rússia concordaram em aumentar o comércio entre os dois países durante, escreve o portal Telesur.

Borisov destacou que o intercâmbio comercial entre as duas nações em 2021 aumentou 50% em relação ao ano anterior. Ele propôs o fortalecimento de projetos conjuntos para aumentar o intercâmbio.

Representantes do governo da Rússia disseram ainda que o país estuda a possibilidade de participar de um projeto de renovação de uma ferrovia na Venezuela.

As partes também estão discutindo a possível localização da produção e montagem dos produtos da fabricante russa de caminhões Kamaz no país sul-americano.

