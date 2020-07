Venezuela inicia semana de quarentena radical contra a Covid-19

O presidente venezuelano Nicolás Maduro disse que "devemos superar essa doença do coronavírus pela saúde e pela vida de nosso povo" edit

247 - Nesta segunda-feira, 20 de julho, começa a quarentena radical de sete dias em todo o território da Venezuela, de acordo com o esquema 7 + 7, com o objetivo de romper o contágio do coronavírus, informaram fontes oficiais.

Assim, nesta semana apenas os setores essenciais de alimentos, saúde, telecomunicações e serviços estarão em operação.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou em sua conta na rede social do Twitter que nesta segunda-feira "os 7 dias de quarentena radical começam em todo o território nacional".

Ele ressaltou que o objetivo é cortar "as cadeias de transmissão do vírus" que causou 11.891 infecções por Covid-19 até o momento, com 11 mortes, informa a Telesul.

"Tenho plena confiança na consciência da família venezuelana para superar essa terrível pandemia", disse o presidente.

Em uma reunião realizada no Palácio de Miraflores, o presidente Maduro pediu à Comissão Presidencial para o Controle e Prevenção da Covid-19 que aperfeiçoasse o método venezuelano 7 + 7.

"O ideal são sete dias de quarentena radical e sete dias de flexibilização ampla e segura para poder passar por esse período da pandemia ou como eles chamaram em outro lugar: o novo normal", disse o chefe de Estado.

"Na Venezuela, devemos deter, controlar e superar essa doença de coronavírus para a saúde e a vida de nosso povo", disse o presidente.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.