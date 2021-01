Venezuela instala nova Assembleia Nacional em clima de paz

A Assembleia Nacional da Venezuela (parlamento) foi empossada nesta terça-feira (5) em ambiente de paz e vitória do chavismo, que elegeu a maioria das cadeiras e fez o presidente da Casa edit

247 - A Assembleia Nacional venezuelana deu início, nesta terça-feira (5), a um novo período legislativo. Os 277 novos deputados, eleitos em 6 de dezembro, assumem o parlamento pelos próximos cinco anos, informa a jornalista Michele de Melo, no Brasil de Fato.

O ex-vice-presidente de Comunicação, Cultura e Turismo Jorge Rodríguez foi eleito presidente da Assembleia Nacional, enquanto Iris Varela, ex-ministra do Sistema Penitenciário, assumiu a primeira vice-presidência. Rosalba Gil é a nova secretária do parlamento.

Depois de cinco anos com a Assembleia dominada pela oposição, Rodríguez defende que o novo período será de reconciliação, mas sem impunidade.

"Logo criaremos uma comissão para propor um grande diálogo nacional pela paz, pela consolidação dos ideais e da vida republicana, para chegar ao parlamento comunal", declarou em seu primeiro discurso.

Por sua vez, o presidente da República, Nicolás Maduro, em um encontro fealizado no Palácio de Miraflores com os convidados internacionais à posse da nova Asamblea Nacional expressou que o poder legislativo foi empossado com absoluto apego às leis e em paz.

