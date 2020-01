Venezuela: jornalista explica por que Guaidó tentou pular a grade do Congresso e o que aconteceu na eleição

Por Victor Farinelli, na Revista Fórum - Neste domingo (5), o deputado Juan Guaidó foi derrotado em sua tentativa de reeleição para a presidência da Assembleia Nacional da Venezuela, mas não caiu em silêncio: pouco antes da votação – que terminou com a eleição de Luis Parra, representante do setor mais moderado da oposição ao chavismo –, ele tentou entrar no edifício da Assembleia Nacional e as imagens o mostram discutindo com a polícia que resguardava o prédio.

O relato do “guaidoísmo”, e de boa parte da imprensa hegemônica, diz que Guaidó foi alvo de uma ação repressiva ordenada por Maduro, mas a verdade é bem diferente disso e mostra um deputado que armou um cenário para posar de vítima e disfarçar uma derrota que sofreu dentro do seu próprio setor.

Leia aqui a íntegra.