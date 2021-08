Venezuela: mais de 3,5 milhões participaram das primárias do PSUV

As primárias do partido chavista definiram os candidatos para as eleições regionais, marcadas para 21 de novembro edit

247 - O primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmou que mais de 3,5 milhões de pessoas participaram das primárias do partido, realizadas no último domingo (8).

Cabello reforçou que a alta participação é evidência do “grande apoio popular” ao governo Nicolás Maduro e à Revolução Bolivariana.

Por sua vez, Maduro parabenizou os milhões de venezuelanos que exerceram o direito ao voto e os funcionários do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que trabalharam nas eleições primárias.

Segundo a teleSUR, os candidatos chavistas são:

Com 100% das atas totalizadas, a candidata à prefeitura será Carmen Meléndez, que obteve 52,69% dos votos.

Com 76,19% dos votos, no estado de Anzoátegui, Luis Marcano foi escolhido com 69,07% dos votos. Em Barinas, o candidato vencedor foi Argenis Chávez, com 56,43%.

Em Carabobo, o candidato do PSUV será Rafael Lacava, com 75,48%; em Delta Amacuro, Lizeta Hernández, com 80,28%; com 66,4%, Freddy Bernal foi escolhido no estado de Táchira.

As eleições regionais estão marcadas para o dia 21 de novembro deste ano.

