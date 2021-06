Venezuela nega que EUA fez doação de 1,2 bilhão de dólares

247 - "Mentira. Você doou 1,2 bilhão de dólares para a Venezuela? Quem, quando e onde”? - questionou na sexta-feira (4) o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza em mensagem postada no Twitter, aludindo aos comentários feitos na quinta-feira pelo representante dos Estados Unidos na Venezuela, James Story, sobre a suposta doação daquela quantia ao país sul-americano.

As declarações foram feitas depois que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou a medida do governo dos Estados Unidos, presidido por Joe Biden, de não incluir seu país no plano de doar vacinas contra a Covid-19, afirmando se tratar de uma demonstração de ódio e desprezo para com o país bolivariano.

#Mentira ¿Le han donado a #Venezuela $1200 millones? ¿A quién, cuándo y dónde? Lo que sí han hecho es bloquear ilegalmente nuestros recursos, evitar que nos den financiamiento, que nos vendan insumos de salud, robar empresas y activos, para generar sufrimiento y dolor en el país https://t.co/yCKyCK4QG4 June 4, 2021

