Venezuela pede trégua ao Brasil para combater a pandemia

247 - O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, enviou uma carta ao chanceler Ernesto Araújo em que pede uma trégua pelas “profundas diferenças políticas e ideológicas” entre os dois países, para coordenarem ações de combate à covid-19. O documento é do dia 7 de agosto.

“A covid-19 não distingue ideologias, nem tendências políticas, não discrimina crenças, nacionalidades e etnias, nem por razões de sexo, idade ou condição social. O mundo deve se unir para fazer frente a ela”, escreveu Arreaza.

No documento, o ministro venezuelano destaca que esse é o momento de “dar uma oportunidade à diplomacia, ao diálogo e ao entendimento” e reitera a mensagem do presidente Nicolás Maduro a Jair Bolsonaro, pedido que Venezuela e Brasil estabeleçam mecanismos de coordenação para combater a pandemia, informa a jornalista Bela Megale no jornal O Globo.

O Itamaraty ainda não respondeu.

