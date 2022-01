Venezuela pode oferecer ajuda militar à Rússia se relações com Estados Unidos piorarem

Apoie o 247

ICL

MOSCOU, TASS – A Venezuela está pronta para fornecer assistência técnica militar à Rússia caso as relações russo-americanas se deteriorem, disse o embaixador da Rússia em Caracas Sergey Melik-Bagdasarov no canal do YouTube Soloviev.Live no sábado.

"Absolutamente", disse ele quando perguntado se Caracas seria capaz de fornecer assistência militar e técnica a Moscou se as relações russo-americanas piorarem acentuadamente.

"Desde os primeiros minutos da histeria, que foi desencadeada pelas palavras do vice-chanceler russo Sergey Alexeyevich Ryabkov [sobre a potencial implantação de infraestrutura militar russa para a Venezuela ou Cuba], no Ocidente e nos Estados Unidos, tenho sido Recebi ligações de políticos e membros do gabinete venezuelano. Fiz reuniões com eles, e eles prometeram seu apoio inequívoco e, em geral, sem hesitação, já que passaram por isso e estão passando por isso junto conosco”.

PUBLICIDADE

"É essa forma de pressão sem precedentes que envolve medidas restritivas ilegais, calúnias e perseguições na arena internacional, juntamente com todos os meios de pressão disponíveis para nossos pares ocidentais", acrescentou o embaixador. "Eles encaram tudo isso na íntegra, então estão bem cientes de que as relações entre nossos países têm a possibilidade de se fortalecer ainda mais."

Lembrou que a cooperação militar e técnica com a Venezuela começou em 2001 com a assinatura de um acordo correspondente.

PUBLICIDADE

"Nossos especialistas, que consertam e mantêm equipamentos militares, continuam seu trabalho aqui. Reforçamos vigorosamente as capacidades de defesa da Venezuela", disse Melik-Bagdasarov.

O diplomata enfatizou que as formas de atendimento efetivo de Caracas podem ser diversas.

PUBLICIDADE

"A Venezuela tem uma infraestrutura de portos bastante desenvolvida. Tem portos de águas profundas e portos civis. Há uma grande variedade de bases da Marinha venezuelana. Outra coisa é que este é um tema bastante sensível, além disso, nossos porta-aviões, cruzadores de mísseis guiados chamaram aqui. E não vemos absolutamente nada de extraordinário nisso", concluiu Melik-Bagdasarov.

Anteriormente, quando perguntado em uma entrevista à RTVI se a potencial implantação de infra-estrutura militar russa, por exemplo, para a Venezuela ou Cuba, estava sendo considerada, Ryabkov disse que não queria "confirmar nada", mas acrescentou que "não iria descartar qualquer coisa também.".