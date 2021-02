Venezuela recebe 100 mil vacinas da Sputnik V na semana que vem

Sputnik - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro disse nesta terça-feira, 9, que na próxima semana chegará ao país o primeiro lote da vacina russa contra o coronavírus Sputnik V.

De acordo com o mandatário, funcionário da saúde serão os primeiros venezuelanos a receber o imunizante. Nesta primeira remessa vão ser entregues 100 mil doses da Sputnik V, vacina produzida pelo Instituto Gamaleya que tem eficácia maios do que 90%.

"Na próxima semana estão chegando milhares de vacinas Sputnik V à Venezuela", disse Maduro para a emissora estatal.

"Eles anunciam a primeira chegada das 100.000 vacinas Sputnik V, e, quando começar o processo de vacinação, vamos vacinar todo o pessoal médico, todo o pessoal sanitário da Venezuela, os setores mais vulneráveis, e depois vamos para a vacinação dos professores", acrescentou o presidente.

Programa COVAX

Segundo o governo, o acordo de compra da Sputnik V prevê a entrega de dez milhões de doses. Além disso, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPS) informou que a Venezuela tem reservada entre 1.425.000 e 2.409.600 doses da vacina Oxford/AstraZenaca por meio da iniciativa COVAX.

No entanto, a entidade disse que a Venezuela deveria pagar pelas doses até esta terça-feira, 9. Maduro ainda não deu declarações sobre a questão da reserva do imunizante.

De acordo com fontes próximas ao assunto, o governo venezuelano precisa pagar mais de US$ 100 milhões para ter acesso às vacinas do programa COVAX, que destina doses para países pobres.

A Venezuela registra 130.596 casos e 1.240 mortos pela Covid-19. Segundo especialistas, no entanto, o número pode estar subnotificado.

