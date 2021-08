Venezuela relaxa prisão de Freddy Guevara em meio a diálogo político com oposição

247 - O ex-parlamentar Freddy Guevara, dirigente do partido de oposição Voluntad Popular e braço direito do líder opositor Juan Guaidó, recebeu liberdade condicional neste domingo (15), na Venezuela. A decisão ocorreu cerca de três semanas após o presidente Nicolás Maduro confirmar o início de um novo diálogo com a oposição, que já está em curso.

Guevara foi preso no início de julho, na capital Caracas, acusado de traição e terrorismo. A promotoria aponta que o ex-parlamentar estava vinculado a uma série confrontos violentos entre gangues e policiais, e que segundo Maduro seriam parte de um plano para tirá-lo do poder.

Na última sexta-feira (13), as diretrizes que devem guiar as conversas entre o governo venezuelano e a oposição foram firmadas através de um acordo. O processo terá como palco o México e será mediado pela Noruega. A libertação de presos políticos está entre os itens previstos pela agenda.

