Venezuela vai acompanhar navios iranianos em seu espaço aéreo e marítimo

247 - O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, se pronunciou nesta quarta-feira (20), sobre os navios iranianos carregados com gasolina com destino à Venezuela que os EUA ameaçaram parar.

"Somos um país soberano e temos relações com todos os países do mundo com respeito e reconhecimento mútuo", disse Padrino, observando que a ajuda do Irã será recebida como sinal de solidariedade, como foi feito com outros países aliados.

Navios, barcos e aviões das Forças Armadas Nacional Bolivariana escoltarão os cinco navios iranianos que estão indo para a Venezuela, explicou o ministro, que revelou que já foi estabelecido contato com o ministro da Defesa iraniano para a recepção armada adequada assim que os navios entrarem na zona econômica exclusiva venezuelana.

Informações de agências de notícias venezuelanas

